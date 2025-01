El mercado de fichajes rumbo al Clausura 2025 ha estado muy pasivo por parte de los clubes de la Liga MX, quienes estarían tomando con cautela el tema de las altas y las bajas pese a que está por iniciar el torneo, en donde Rayados habría intentado seducir a Chivas para abrir negociaciones por Roberto Alvarado.

No es un secreto que el Piojo es un futbolista que llama la atención de todo el futbol mexicano, en donde algunos clubes como Monterrey, Tigres y Cruz Azul han manifestado su interés en hacerse de los servicios del extremo del Guadalajara.

Es por eso que el comunicador de TV Azteca, Alejandro Ramírez, reveló que la directiva de la escuadra regiomontana se habría acercado a los altos mandos del chiverío para saber si habría alguna probabilidad de entablar negociaciones, en donde la respuesta fue contundente.

“Me decían por la tarde que Chivas recibió, no una oferta. No hay ningún tipo de oferta. Fue solamente: ‘a Demichelis le gusta mucho cómo juega Roberto Alvarado. ¿Hay posibilidades de entrar en una negociación?’ La gente de Chivas no fue más allá: ‘Es intransferible’”, explicó el comunicador a través de su canal de YouTube.

Los pretendientes del Piojo Alvarado

El atacante del Guadalajara ha llamado la atención en varios clubes durante los últimos meses, por lo que tanto Rayados como Tigres intentaron convencerlo de abrir negociaciones. Posteriormente, Cruz Azul quiso pagar la mitad de la cláusula de rescisión, pero el Rebaño no accedió.

Por si fuera poco, también llamó la atención en Brasil por parte del Flamengo, quien realizó algunos ofrecimientos formales a la directiva rojiblanca, quienes rechazaron sus propuestas.