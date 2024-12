Las Chivas de Guadalajara saben que hay muchas cuentas por saldar de cara al Torneo Clausura 2025 donde el objetivo está muy claro, pelear hasta las últimas instancias por el campeonato del futbol mexicano y para ello requieren de que todos sus jugadores muestren la mejor versión teniendo a Javier Hernández como su principal emblema.

En el Rebaño Sagrado han recibido más polémicas que resultados de Chicharito Hernández y una más se sumó a la lista el pasado fin de semana cuando el atacante no estuvo en el partido de Pretemporada contra Mineros de Zacatecas apareciendo conectado en un streaming en la Final de la Kings League.

Directiva de Chivas planea fichar un nuevo delantero

De acuerdo a información del periodista Jesús Bernal, los altos mandos de Chivas no descartan la posibilidad de fichar a un nuevo centro delantero que le haga competencia a Hernández Balcázar, además de Ricardo Marín y Armando González, el problema es definir a algún candidato porque las opciones son muy pocas.

Chicharito ya se integró a los trabajos de Chivas. FOTO: IMAGO

“Óscar García Junyet está buscando más alternativas, número uno porque el equipo tendrá doble competencia con la Concacaf Liga de Campeones y el torneo de Liga y por otro lado esta la situación de que el Rebaño Sagrado entiende que al Chicharito le ha costado un mundo poder estar al 100% y entonces ante este escenario no están dispuesto a arriesgarse mucho con respecto a lo que pueda suceder con Javier Hernández“.

“Por ello ven con buenos ojos la posibilidad de tener un refuerzo más en el ataque, uno más que pueda venir a dar más tranquilidad porque Chicharito suele pasar por algunos problemas físicos que se complican y eso se lo pretende ahorrar el equipo de Chivas. Ya veremos cómo terminan por solucionar el escenario en ese sentido. Hay varios nombres, pero habrá que esperar, igual no se consigue este 9, no es tan sencillo, tampoco existen tantas alternativas. Si es una necesidad que el técnico ha detectado, pero no es seguro que alguien pueda llegar porque el mercado mexicano de delanteros es escaso”, fue parte de lo que explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Guadalajara tiene en mente concretar, en primera instancia, el fichaje de Orbelín Pineda y darle salida a Jesús Orozco Chiquete, quien tiene el deseo de marcharse a Cruz Azul. Por otro lado, Luis Chávez también está en la mira de los tapatíos y sería otra opción, pero con la búsqueda de un nuevo atacante serían al menos tres fichajes más los que pretenden, sumados a la reciente llegada de Miguel Tapias.