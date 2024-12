En las Chivas de Guadalajara saben que la única misión es reforzar la plantilla para competir por los primeros lugares del Torneo Clausura 2025, donde el objetivo es muy claro para ir por el campeonato después de lo que sucedió hace unos días cuando el América se proclamó tricampeón de la Liga MX.

En el Rebaño Sagrado la directiva está moviendo sus piezas para concretar el traspaso que sería el más importante de este mercado de pases, sin embargo también deben considerar que perderán a varios futbolistas como Jesús Orozco Chiquete, quien está muy cerca de marcharse a Cruz Azul en los siguientes días.

Lo que Chivas pudo comprar con el valor de Orbelín

Lo que llama poderosamente la atención es el valor que, supuestamente, tiene Orbelín Pineda en el mercado, ya que los rumores indican que Chivas desembolsará entre 12 y 13 millones de dólares por el extremo derecho, una cifra que parece un tanto elevada por un jugador que en el pasado ya jugó en la Perla Tapatía.

Violante ya ha estado en el radar del Rebaño.. Foto: Imago7/Sebastian Laureano Miranda

Pero haciendo cálculos, con ese dinero Guadalajara bien podría contratar a algunos otros elementos con menor valor, pero que ocupen diversas zonas de la cancha, uno de ellos es Isaías Violante, el veloz jugador de Toluca de 21 años que en el pasado estuvo en el radar de los tapatíos y que puede jugar como extremo por derecha e izquierda, además de que su valor es de 1.5 millones de euros.

Hierro no quiso fichar a Memote en 2023. Foto: Imago7 / Diego Padilla

Otro futbolista que Fernando Hierro no quiso fichar en el 2023 es Guillermo Martínez, el atacante que ahora milita en los Pumas de la UNAM y que es garantía de goles, uno de los principales males que aquejan los rojiblancos. Su valor es de 2.5 millones de euros y tiene 29 años, uno más que Orbelín Pineda.

Cortizo ha estado en la mira de Chivas desde hace varios meses. Foto: Imago7 / Diego Padilla

Jordi Cortizo es otro de los jugadores que bien podría encajar en la dinámica del Rebaño, aunque está lesionado y no jugó la Liguilla con Monterrey, su calidad no está en tela de juicio y su valor es de 3 millones de euros, según Transfermarkt, pero seguramente Monterrey aumentaría está cifra, lo cual tampoco sería un obstáculo para que Chivas lo pague, pues no costaría ni la mitad de lo que vale Pineda.