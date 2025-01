Chivas se encuentra en plena preparación para enfrentar a Necaxa por la jornada dos del Clausura 2025. En medio del inicio del campeonato el mercado de pases sigue su curso y Jordi Cortizo confirmó que no va a llegar al Guadalajara.

El conjunto rojiblanco tiene como gran objetivo cerrar la mejor cantidad y calidad de fichajes para ser competitivos no solo en la Liga MX, sino que también en la Liga de Campeones de la Concacaf. Es por este motivo que el Rebaño Sagrado fue en busca de Alan Pulido, Luis Romo y Miguel Tapias para el inicio de este año.

Uno de los jugadores por los que Chivas ha preguntado a lo largo de las últimas semanas en este mercado de pases es Jordi Cortizo. Finalmente el actual jugador de Rayados de Monterrey confirmó que hubo interés, pero que se queda en Nuevo León.

Jordi Cortizo descartó llegar a Chivas.

“Seguir aquí hacer cosas importantes creo que el equipo está cada vez más cerca de lograrlo, me faltó estar en la cancha. Al final el interés siempre hay de ciertos equipos, pero mi postura siempre sigue siendo la misma de cumplir cosas con el club y como la gente de arriba de yo seguir”, expresó el atacante.

Efraín Álvarez habló de llegar a Chivas

Uno de los jugadores que Chivas busca cerrar luego de que se hayan caído las negociaciones por Luka Romero es Efraín Álvarez. El atacante se encuentra con la Selección Mexicana en Sudamérica y habló de la posibilidad de convertirse en jugador del Guadalajara para este inicio de año.

“Hasta donde sé, no. (es de Chivas todavía). Vamos a ver qué pasa. Ahorita trato de enfocarme en la Selección. Si regresando si me toca estar en Xolos, más que contento, me han dado la oportunidad de regresar y de estar feliz en el futbol gracias al profe Osorio, al presidente Hank que me han dado la oportunidad y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, mi representante está encargado de todo eso. Si pasa, pasa, contento. Y si no pasa, sigo contento en Xolos”, expresó en conferencia de prensa.