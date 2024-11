Roberto Alvarado ha sido el protagonista de decenas de rumores a lo largo de las semanas recientes que han puesto en duda su continuidad con el conjunto de Chivas para el Apertura 2024, sobre todo por el interés de Cruz Azul de ficharlo como refuerzo, por lo que el propio jugador reveló su postura.

Piojo ya militó en La Máquina e inclusive fue parte de esa generación histórica que consiguió el campeonato después de más de dos décadas de sequía, por lo que en La Noria no miran con malos ojos su posible regreso, sobre todo porque es del agrado del entrenador Martín Anselmi.

Sin embargo, el propio Alvarado dejó en claro que su presente y su futuro está en el Guadalajara, ya que tras ser cuestionado abiertamente si prefería a los celestes o a los rojiblancos, el atacante confirmó que elige a los tapatíos sobre los capitalinos.

“Chivas, obviamente”. “Cruz Azul, un sueño (…)Chivas, mi mejor momento”, respondió el Piojo tras una dinámica de preguntas rápidas realizada por Yosgart Gutiérrez para su podcast en YouTube.

Alvarado compara su paso en Chivas al que vivió en Cruz Azul

“No nos ha ido de la mejor manera, llegamos a una Final, pero ya vendrán buenos tiempos para Chivas. Siento que estoy viviendo más o menos lo que viví en Cruz Azul, que llegas, una Final, pasas momentos difíciles y después, estoy seguro, que al equipo van a empezar a llegar los títulos, buenas cosas”.

Piojo sobre el interés del Flamengo de Brasil

“No pensaba que ya me quiero ir de Chivas. Estoy feliz acá en Chivas. Tengo un objetivo, lo quiero cumplir y tampoco iba a ser tan fácil que Chivas me dejara ir”, concluyó.