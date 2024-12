Chivas se encuentra en plena pretemporada para llegar de la mejor manera al inicio del Clausura cuando enfrente a Santos Laguna por la jornada uno en el Estadio Akron. En medio de los entrenamientos el mercado de pases sigue adelante y revelan la cláusula que destrabar la negociación para que Cruz Azul pueda hacerse de los servicios de Jesús Orozco Chiquete.

El Guadalajara sabe muy bien que tiene que cambiar la pálida imagen que dio a lo largo de los últimos años. Especialmente porque viene de quedar fuera de la Liguilla en el Play-in a manos de Atlas, mientras que América se consagró por tercer año consecutivo en la Liga MX.

Con el objetivo de cambiar la pálida imagen que viene dando Chivas no para de llevar adelante una fuerte limpia ya que decidió vender a Antonio Briseño, Pável Pérez, Sergio Flores y Santiago Ormeño. Otro futbolista que tiene los números cantados para salir es Jesús Orozco Chiquete debido a que Cruz Azul encontró una cláusula para quedarse con su carta.

Según lo informado por César Huerta en su canal de YouTube, el Rebaño Sagrado tiene una cláusula de venta obligatoria si un equipo llegaba y pagaba los once millones de dólares de su cláusula de rescisión. En este apartado del contrato del defensa hay un hueco legal en el que no se especifica si se puede o no ejecutar la cláusula de rescisión en abonos.

El reconocido periodista de Diario As detalló que es un hecho que se vaya a ir Jesús Orozco Chiquete en este mercado de pases. Sin embargo, aclaró que la única posibilidad de que el zaguero no salga es porque Amaury Vergara no quiera venderlo por puro capricho, por lo que estaría perdiendo 11 millones de dólares.