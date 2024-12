Chivas de Guadalajara se ilusiona con formar un mediocampo de lujo con la incorporación de Orbelín Pineda y Luis Chávez. El Maguito está muy cerca de volver a jugar con el Rebaño Sagrado, que hará el esfuerzo de ofrecerle un contrato que supera lo que cobra en AEK Atenas.

Además, deberá invertir una gran cifra para poder sacarlo del equipo griego, ya que es un jugador titular en la estructura que comanda Matías Almeyda. Por otro lado, Luis Chávez es un sueño más complicado, ya que debería iniciar la negociación con un presupuesto mucho más acotado por el gasto que significará la operación de Pineda.

No obstante, Chivas se contactó con Chávez y recibió un buen primer indicio. De acuerdo a lo que informaron medios como MedioTiempo, el mediocampista defensivo dijo que está dispuesto a volver a México. La respuesta positiva del jugador de Dinamo de Moscú permitió que el Rebaño se mantenga en la operación, pero todavía lejos de un avance serio con el club.

Al igual que Orbelín Pineda, Chávez tiene 28 años y vigencia en la Selección Mexicana. A pesar de que no están en las ligas más importantes, se mantienen en Europa. Orbe en Grecia y el ex Pachuca en Rusia. Su edad y la estadía en el viejo continente permitía prever que no iban a ser negociaciones sencillas.

Luis Chávez milita en el Dynamo de Moscú. (Imago)

La contradicción de Luis Chávez

Hay una situación que envuelve a Luis Chávez que confunde a los aficionados de Chivas. El periodista Juan Manuel Figueroa reveló en su momento que Chávez contemplaba volver a México por un motivo especial. El centrocampista está por ser padre y tiene la intención de que su hijo nazca en su mismo país.

No obstante, otros medios como ESPN revelaron que está muy cómodo en Rusia, por lo que por el momento no piensa en regresar a su país de origen. De todas maneras, Chivas se mantenía con la intención de sumarlo, aunque está claro que ahora toda la atención está puesta en terminar de abrochar a Orbelín Pineda.