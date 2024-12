Eduardo de la Torre no solo es un histórico de las Chivas de Guadalajara por todo lo que vivió como futbolista tapatío al ser uno de los máximos goleadores en la historia de la institución, también es parte de una de las familias más exitosas del equipo más importante del futbol mexicano, ya que su padre, el Ingeniero Javier de la Torre fue el entrenador del campeonísimo.

El Yayo de la Torre conoce de pies a cabeza las entrañas del Rebaño Sagrado, pues también fue el primer entrenador en la era de Jorge Vergara y aunque los resultados no fueron lo que hubiera querido, pasó por todas las etapas posibles en el club desde que era integrante de las fuerzas básicas.

Yayo de la Torre nunca confió en Chicharito

Sobre la polémica que se ha desatado con Javier Hernández por haberse perdido el primer partido de Chivas, mientras se conectaba a un streaming de la Final de la Kings League que disputó su equipo, De la Torre explicó que tampoco fue uno de los que esperaban que la segunda etapa del artillero fuera exitosa.

Yayo de la torre dirigió a Chivas en 2002. FOTO: IMAGO7

“Sí, siempre (desconfío de Chicharito), yo te voy a decir una cosa para mí lo de Chícharo siempre ha sido un placebo del supuesto proyecto, un placebo solamente, donde todo mundo estuviera contento. Yo no entiendo porque no puede ir a otro equipo, ¿por qué no? Un placebo, con eso tienes, está bien (para la afición). Tampoco voy a ofender a nadie porque hay muchísima gente que creyó en él.

“Eso es lo que yo si no entiendo, que haya gente que pensaba en que podía llegar a tener el nivel de lo que de lo que mencionaba Rafa Márquez Lugo (del Manchester United o el Real Madrid)”, fue algo de lo que comentó el Yayo de la Torre en Fox Sports, en una clara muestra de la desconfianza que existe entre la mayoría de los analistas del futbol mexicano, acerca de lo que puede aportarle Hernández Balcázar a Guadalajara.

El Rebaño se sigue preparando para empezar de la mejor manera el Torneo Clausura 2025 a partir del 10 de enero. Después del 0-0 que obtuvo contra Mineros de Zacatecas, ahora sostendrá dos duelos más el fin de semana en la Copa del Pacífico contra Atlas y Leones Negros o Tapatío y el 4 de enero cerrará su Pretemporada contra la Jaiba Brava.