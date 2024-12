Las Chivas de Guadalajara tuvieron su primer partido de preparación frente Mineros de Zacatecas donde el funcionamiento y el resultado no fue lo que se esperaba, ya que hubo muchos cambios inesperados desde la alineación titular hasta los que realizó el entrenador Óscar García en la segunda parte.

El Rebaño Sagrado volvió a los entrenamientos en Verde Valle y con ello esperan seguir trabajando para adaptarse lo antes posible al estilo de juego de juego del estratega español, pues el fin de semana seguirán con sus duelos amistosos en la Copa del Pacífico donde se medirán a Atlas y a los Leones Negros o al Tapatío.

Orbelín Pineda ganará una millonada

El atacante está en la mira de Chivas y todo parece haberse arreglado para que en breve se haga oficial su llegada, por lo cual se filtró lo que podría percibir en la plantilla siendo el mejor pagado. De acuerdo a información de César Huerta, el Maguito estaría percibiendo 2.8 millones de dólares anuales, el doble de lo que actualmente gana en el AEK de Atenas, lo cual le da mayor sentido a su deseo de volver a México.

Orbelín Pineda está cerca del Rebaño. FOTO IMAGO

¿Chivas no deja salir a Jesús Orozco Chiquete?

La intención de Cruz Azul es negociar una serie de pagos para completar los 11 millones de dólares que vale la cláusula de rescisión por Jesús Orozco Chiquete, por lo que Guadalajara no tiene nada que negociar, solo recibir el dinero y abrirle las puertas de salida al defensor: “Si bien Cruz Azul alega que la directiva rojiblanca no les ha levantado el teléfono y contestado mensajes para activar la cláusula, la realidad es que no requiere haber comunicación entre los clubes para pagar una rescisión”, fue parte de lo que publicó Mediotiempo.

Chiquete aún sigue con Chivas. Foto: Imago7/ Rafael Vadillo

Carlos Hermosillo no es detractor de Chicharito

Hace unos días Carlos Hermosillo se lanzó contra Javier Hernández en La Última Palabra de Fox Sports por haber aparecido en una streaming de la Kings League, tras el título de su equipo, ausentándose del primer partido de preparación del Rebaño que empató 0-0 con los Mineros de Zacatecas, pero un día después apareció en sus redes sociales aclarando que todos sus comentarios sobre Chicharito son de manera objetiva y sin el afán de atacar al goleador, quien ha mostrado muy poco dentro de la cancha.