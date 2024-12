Sus declaraciones hablando sobre un posible regreso a Chivas; la posterior presencia en el Estadio Akron; el buen recuerdo que dejó entre los aficionados. Todos estos factores volvían a poner a Alan Pulido como un posible fichaje del Rebaño Sagrado de cara al Clausura 2025.

Sin embargo, esta vez la novela duró incluso menos de lo esperado. Alan Pulido no regresará a Chivas en este mercado y no será por falta de ganas, sino porque esta vez fue la directiva la que le bajó el pulgar. Reforzar el ataque no es prioridad para el Rebaño, pero además hubo dos gestos del delantero que no gustaron en Verde Valle.

Los dos gestos de Alan Pulido que no cayeron bien a Chivas

El periodista Alejandro Ramírez dio detalles sobre cómo fue la situación de Pulido, quien al parecer tenía intenciones de regresar al Rebaño pero no encontró interés en la propia institución. Esto, debido a que en su momento hubo dos gestos del propio delantero que no cayeron nada bien.

Según este reporte, la salida de Pulido en 2019 fue uno de los malos recuerdos que dejó el atacante, quien habría preferido salir pese a que desde la directiva le comunicaron que era considerado una pieza importante para el proyecto deportivo. Incluso, Ricardo Peláez cruzó hace poco al delantero por culparlo de su salida.

Al margen del conflicto económico que se dio, pues el futbolista reclamó en su momento un porcentaje que le correspondía, hace poco se dio otro momento que tensó la relación entre el futbolista y la directiva. Y es que en diciembre del año pasado, la directiva encabezada por Fernando Hierro negoció el regreso de Puligol y todo parecía encaminado.

Sin embargo, allí se dio la renovación de Alan Pulido con Sporting Kansas City, en donde desde Chivas consideran que el futbolista y su agente utilizaron el interés del Rebaño para firmar un contrato todavía más alto. Por eso, ahora que se tiene una buena cantidad de centrodelanteros en su plantilla, la directiva ni se habría preocupado en intentar repatriar al último campeón de goleo que ha tenido el conjunto tapatío.