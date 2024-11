La directiva de Chivas tendría en mente el realizar una limpia de jugadores, en donde se planificaría el darle salida a los elementos que consideren que ya cumplieron su ciclo en el conjunto rojiblanco para abrirle paso a nuevos talentos, en donde uno de los jugadores sobre los que más se especula es Isaác Brizuela.

El Conejito tendría contrato vigente con el Guadalajara hasta diciembre del 2025, por lo que han surgido rumores que lo ponen en la órbita de algunos clubes como el León para el próximo Clausura 2025, aunque el deseo del atacante es terminar su carrera con la camiseta del Rebaño.

Es por eso que el reportero de As México, César Huerta, reveló que Brizuela no tiene uno de los sueldos más altos del plantel, ya que se lo ha recortado para poder permanecer en el redil, por lo que analizaría el cumplir con su contrato y seguir los pasos de Jesús Sánchez, es decir, retirarse el próximo diciembre.

“Aunque su sueldo es bueno, lo que gana no está ni cerca de ser de los mejores pagados del Guadalajara. Se ha bajado un par de veces el salario para seguir en Chivas.

“Le queda un año de contrato y gente cercana del Cone me platicaba que después de ver el ejemplo del Chapo, lo bien que se fue, lo bien que habla la gente de él, lo bien que ha quedado en la historia del Guadalajara, que no te extrañe que por ahí lo siga. Que no te extrañe que sea quedarse un añito más, lo que le resta de contrato, y retirarse en las Chivas. Esa es su intención”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Hay interés del Club León en Isaác Brizuela?

“Me decían que Grupo Pachuca, hace un par de torneos e incluso el semestre anterior, se habían acercado a preguntar el cambiar de aires. La respuesta del Cone Brizuela fue: ‘quisiera retirarme en el Guadalajara’ (…) Sé que hasta ahorita no hay negociaciones entabladas para llevárselo”, concluyó el comunicador.