A lo largo de los últimos días se habló que se complicaba la llegada de Orbelín Pineda a Chivas para el Clausura 2025. Hoy dan a conocer que AEK Atenas abre una luz de esperanza para que el Rebaño Sagrado pueda fichar a Mago en este libro de pases.

A lo largo de las últimas semanas la directiva del Guadalajara se puso en campaña para quedarse con fichajes importantes para tener un equipo competitivo para el próximo torneo. Especialmente porque América acaba de consagrarse tricampeón en un campeonato en el que Atlas eliminó con poco al conjunto rojiblanco.

Uno de los primeros jugadores que Chivas decidió buscar para el Clausura 2025 es Orbelín Pineda, por quien se esperaba que llegue en estos días. Con el correr de las semanas comenzó a reportar que la operación se complicaba porque pedían una alta suma por él para dejarlo salir en este libro de pases.

Chivas insiste por Orbelín Pineda.

A pesar de este contexto el Rebaño Sagrado nunca cerró las puertas a la llegada del mediocampista para este torneo y en las últimas horas habría recibido una importante noticia. Según lo informado por Alex Ramírez en la Chorcha Deportivo, el conjunto griego dio a conocer lo que tiene que pasara vender al Mago.

“Cuando le dicen la última vez que no, luego de haber arreglado con Orbelín. Hoy le dijeron que hay una luz que se está abriendo respecto a un jugador que se está buscando que es brasileño y que estamos en negociaciones. Es decir, AEK ha ganado tiempo para buscar a ese jugador para suplir esa posición de Orbelín”, comentó el periodista en un vivo en YouTube.

Y agregó: “Es de lo más queridos de Grecia, no quieren aventarse el trompo a uno de los jugadores como ídolos y por qué cambió la decisión cuando no ellos estaban entendidos que no iba a venir. Insisto, (dijeron) ‘si podemos traerlo es factible que cedamos’”.