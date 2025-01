Chivas se encuentra en plena preparación para llegar de la mejor manera al Clausura 2025 cuando debute contra Santos Laguna por la jornada uno en el Estadio Akron. Por otro lado, en el día de hoy el Guadalajara confirmó que revelaron lo que tiene que suceder para que se pueda cerrar el fichaje de Luka Romero en este mercado de pases.

El futbol mexicano no para de sorprenderse por el tipo de mercado de pases que lleva adelante ya que no logró el regreso de Alan Pulido y cerró el fichaje de Luis Romo. A su vez, pudo desprenderse de jugadores que tenían salarios muy altos, como Antonio Briseño, mientras que a Jesús Orozco Chiquete no solo dejó salir sino que también ganó dinero.

Chivas quiere seguir dando de qué hablar en la Liga MX debido a que estaría detrás de Luka Romero, jugador que milita en Deportivo Alavés. En medio de todos los rumores que surgen respecto a las negociaciones detallan que el conjunto español buscaría romper el préstamo que tiene con Milan, dueño de la ficha del méxico-argentino, situación que beneficiaría al Guadalajara.

Chivas busca cerrar el fichaje de Luka Romero. (Foto: IMAGO7)

“El Deportivo Alavés tiene intenciones de romper la cesión porque es un futbolista que no ha jugado y si el Alavés alcanza a romper el acuerdo con Milan. Es ahí cuando Chivas entra a poder conseguir el futbolista”, expresó Jesús Bernal esta mañana en su canal de YouTube.

Encuesta ¿Hace bien Chivas en buscar el fichaje de Luka Romero? ¿Hace bien Chivas en buscar el fichaje de Luka Romero? Sí No YA VOTARON 2 PERSONAS

Y agregó: “De lo que depende esta situación es romper ese contrato con Milan. Al final es un ganar-ganar para todos porque Chivas lo quiere comprar, Milán recibiría dinero por un futbolista que se la han pasado prestando y el Alavés abriría un espacio para poder reforzar en este mercado de fichaje”.

Luka Romero habría aceptado llegar a México

Uno de los puntos más importantes a cerrar es con el jugador y destapan que el futbolista que fue mundialista con la Selección Argentina Sub20 habría dicho que sí. “Chivas está, no sé si a horas, pero sí creo que a días, de cerrar el fichaje de Luka Romero. Futbolista méxico-argentino que está avanzado con interés de venir al futbol mexicano. Chivas lo quiere, más allá de que en su momento le dijo que no a la Selección Mexicana”, señaló José María Garrido en Claro Sports.