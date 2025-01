Las Chivas de Guadalajara tienen en el radar al delantero de los Xolos de Tijuana, Efraín Álvarez, quien admitió que sabe del acercamiento que supuestamente han tenido entre las directivas para que sea una realidad la negociación, sin embargo salieron a la luz unas declaraciones del atacante hace algunos años, que lo dejaron mal parado ante la afición rojiblanca.

El futbolista de los Xolos tuvo una destacada actuación hace unos días con la Selección Mexicana en el partido frente al Inter de Porto Alegre en el que terminaron ganando 2-0 y tras el duelo Efraín Álvarez se dijo emocionado por la posibilidad de ir al Rebaño Sagrado, pero aclaró que no podía dar mayores detalles.

Efraín Álvarez y su afición por América

Fue en el 2019 cuando Álvarez dio sus impresiones a ESPN hablando acerca de lo que esperaba de su futuro como futbolista y quiénes fungían como sus mayores referentes. En ese momento estaba Giovani dos Santos en el América y esto lo hizo destapar su afición por los azulcremas, aunque se le ha visto en diversas fotos de su infancia con el jersey de Chivas.

Álvarez ha tenido destacadas actuaciones con los Xolos. Foto: Imago7/ Rafael Vadillo

“Ahorita mi ídolo es Gio (Dos Santos), por su estilo de juego, pero me gustaba América cuando estaba Cabañas y Rolfi Montenegro, me gustaba mucho él... Mis papás le van a las Chivas y mis hermanos al América, mis tíos, mis primos, entonces los seguí a ellos, y pues me gustó”, fue parte de lo que reveló en su momento.

Por su parte, de acuerdo a W Deportes, Guadalajara lanzó un ofrecimiento de ocho millones de dólares por los servicios del futbolista de 22 años, situación que están analizando en el conjunto fronterizo, pero la realidad es que las charlas van muy avanzadas y en cualquier momento se puede hacer oficial su llegada a los rojiblancos.

Por lo pronto Efraín Álvarez se encuentra con el Tricolor que dirige Javier Aguirre en la mini gira por Sudamérica donde este martes se medirán al River Plate de Argentina en el Estadio Monumental, una vez que regrese a nuestro país se podrá concretar el traspaso del delantero al Rebaño.