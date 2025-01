Chivas se encuentra en plena preparación para el juego contra Tigres, mientras se habla de la posibilidad de que llegue un refuerzo más. Sin embargo, destapan que en el interior del Guadalajara sienten que las negociaciones por Luis Chávez y Orbelín Pineda frustrarían la llegada de Efraín Álvarez porque queda poco tiempo para negociar.

El Rebaño Sagrado se caracterizó a lo largo de las últimas semanas por intentar llevar adelante un libro de pases competitivo. El objetivo era lograr la llegada de jugadores que marquen la diferencia y así cambiar la pálida imagen que se dio a lo largo del 2024 con un América ganando títulos.

Uno de los jugadores que pretende Chivas es Efraín Álvarez ante la inminente la baja de Orbelín Pineda. Sin embargo, dan a conocer que desde el interior del Guadalajara estarían desgastados para lograr cerrar la llegada del atacante debido a que señalan que se gastó tiempo en otro tipo de negociación.

Efraín Álvarez se aleja de Chivas. (Foto: Imago7)

“Que los esfuerzos han sido tanto en estos dos futbolistas, que eran los golpes mediáticos, que siente una parte de la dirigencia que perdieron tiempo valioso que pudieron haber utilizado en otro perfil de refuerzo.”, informó César Huerta en su canal de YouTube. El periodista de Diario AS señaló que dos fuentes suyas del Rebaño Sagrado le comentaron que quedan pocos días para que se cierre el libro de pases y que no alcanza para intentar cerrar la llegada del jugador de Xolos cuando ya comenzó el campeonato.

“Se empezaron a activar tarde otras opciones como la de Efraín Álvarez con el torneo ya arrancado. El caso se complicó más cuando quiere diez millones. Siendo así se ve muy complicado”, detalló. Y agregó: Y agregó: “Esta personas me decían que la opción de Efráin sigue viva. Lo que me preocupó es que es altamente probable que si no es Efraín Álvarez no será nadie más”.