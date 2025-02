Alan Montes fue el último jugador que Chivas de Guadalajara pretendió en el mercado de fichajes 2025. El futbolista de 24 años podría haber llegado para reforzar la zona central de la defensa, pero la oferta enviada por el Rebaño Sagrado fue considerada insuficiente por su equipo, Necaxa.

Además, ahora el medio 365Scores reveló que hay otra razón por la que Montes seguirá vistiendo la playera de los rayos y es que él está muy feliz en el club. En el equipo de Nicolás Larcamón cuenta con un buen protagonismo, siendo titular y sumando minutos valiosos.

Los millones que Chivas no quiso poner por Alan Montes

De acuerdo a lo que informaron periodistas como Jesús Bernal, Chivas pretendía negociar un préstamo, pero desde Necaxa comunicaron que solo estaban dispuestos a conversar si se trataba de una venta. En ese sentido, la directiva rojiblanca envió una oferta de 2.5 millones de dólares.

Encuesta ¿Alan Montes era el jugador ideal para acompañar a Tiba Sepúlveda en la zaga? ¿Alan Montes era el jugador ideal para acompañar a Tiba Sepúlveda en la zaga? Sí, era el jugador indicado No, hacía falta un jugador de mayor calidad YA VOTARON 34 PERSONAS

Sin embargo, esa cifra no colmó las pretensiones de los rayos, por lo que fue rechazada. Lo que pedían desde Aguascalientes eran 4 millones de dólares. No obstante, en la escuadra tapatía no estaban dispuestos a erogar una cifra semejante por el zaguero.

De esta manera, Montes se quedó en Necaxa y el único refuerzo que sumó Chivas en la defensa en el mercado de fichajes 2025 fue Miguel Tapias. Ahora, el jugador proveniente del Minnesota United de la Major League Soccer está bajo la lupa porque todavía no convenció con su rendimiento dentro del campo de juego.

De hecho, en el partido más reciente, ante Querétaro, Tapias fue mandado al banco de suplentes por el director técnico, dándole su lugar a Luis Rey. Alan Montes podría haber sido una buena competencia para el Micky, y un buen complemento para Gilberto Sepúlveda, en caso de ganarse un lugar en el 11 titular.