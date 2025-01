En abril del año pasado, un futbolista que militaba en el futbol europeo sonó para llegar a Chivas como fichaje. Varios mexicoamericanos llegaron al Rebaño en este último tiempo y la opción de Richard Ledezma, futbolista del PSV, entusiasmó a varios aficionados rojiblancos.

Nacido en Phoenix, Arizona, pero de padres mexicanos, Richard Ledezma realizó categorías inferiores en el Real Salt Lake City pero desde muy joven se marchó al PSV, donde actualmente milita. Por aquel entonces, la cercanía con Érick Gutiérrez y sus interacciones en redes sociales, siguiendo a Chivas y a Amaury Vergara, hicieron que se hablara de su posible incorporación al Rebaño.

Richard Ledezma es opción para el América

Finalmente, aquel interés no pasó a mayores y Richard Ledezma continuó en el PSV. En esta temporada comenzó a tener más participación y ahora, según reportó el periodista John Sutcliffe, el mexicoamericano aparece como una de las opciones para reforzar al Club América, gran rival del Rebaño.

Aunque comenzó jugando como mediocampista de corte ofensivo, en este momento Richard Ledezma está jugando como lateral derecho, un puesto que las Águilas buscan reforzar y que el Rebaño, en cambio, ya tiene cubierto con Alan Mozo, José Castillo y Miguel Gómez.

Tiene a Érick Gutiérrez como ídolo, pero le va al América

En 2020, cuando Érick Gutiérrez todavía militaba en el PSV, el conjunto neerlandés compartió una foto de Richard Ledezma junto al mediocentro de Chivas, con la leyenda de “Quédate con quien te vea como Richy a Guti”. Ante esto, el joven mexicoamericano reposteó la imagen y agregó “Mi ídolo”.

Sin embargo, Richard Ledezma y su familia tendrían más simpatía por las Águilas: “Le voy al América. Algún día me gustaría jugar en México, ya sea en el América o en cualquier equipo. Si me hablan, sí me gustaría, claro”, dijo el futbolista de 24 años.