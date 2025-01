Óscar García Junyent lleva dirigidos apenas 3 partidos del primer equipo de Chivas de Guadalajara, y ninguno de ellos fue oficial. Sin embargo, su llegada y el estilo de juego que le imprimió al equipo no cambió la mala imagen que pesaba sobre los jugadores del Rebaño Sagrado luego de un 2024 paupérrimo.

De hecho, todavía ni siquiera se vio que le haya dado una idea determinada. En los 3 partidos no se supo cuál fue la búsqueda del equipo. Más allá de que fueron amistosos y no se jugaba por los puntos, los jugadores no mostraron una motivación especial por la llegada de un nuevo entrenador, ni ganas de obtener un puesto en el equipo titular.

Además, la infinidad de cambios que permitieron los partidos de estas características también desvirtuaron el desarrollo natural. De igual manera, se esperaba ver un mejor rendimiento. Los equipos suelen cambiar su cara cuando llega un nuevo director técnico, pero esta vez no fue así.

Algo que también se mantuvo respecto al año pasado fue la falta de poder de fuego. Entre los partidos ante Mineros de Zacatecas, Atlas y Leones Negros, Chivas solo marcó un gol. El penal ejecutado por Ricardo Marín en la final de la Copa Pacífica fue el único tanto del Rebaño Sagrado en los amistosos de diciembre.

Encuesta ¿Chivas debe reforzar, principalmente, el ataque? ¿Chivas debe reforzar, principalmente, el ataque? Sí, la prioridad debería ser el ataque No, primero la defensa y el mediocampo Debe reforzar todas las líneas YA VOTARON 12 PERSONAS

Lapidario informe de Óscar García sobre el equipo

En medio del mercado de fichajes y la pretemporada de cara al Clausura 2025, Óscar García Junyent ya sacó algunas conclusiones respecto a la plantilla. Ahora, el encargado de revelar lo que el español le informó a la directiva de Chivas fue el periodista César Huerta.

“Óscar García Junyent, en los primeros reportes que ha entregado a la dirigencia, ha señalado la necesidad de tener una ofensiva más fuerte. Especialmente en las partes de la elaboración de futbol, teniendo volantes con mayor claridad de ideas”, comenzó diciendo el comunicador. “El señor Óscar García ha planteado a la directiva la necesidad de contar con mejores elementos en ofensiva“, comentó, dejando en claro que el DT no confía en la jerarquía de sus jugadores.