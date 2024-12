La directiva de Chivas encabezada por Amaury Vergara estaría trabajando a marchas forzadas para conseguir refuerzos que le permitan al Rebaño ser un serio candidato al título del próximo Clausura 2025, por lo que han estado tratando de convencer a Luis Chávez, quien ya habría tomado una decisión.

El mediocampista que milita en el Dinamo de Moscú ha estado en comunicación constante con altos mandos del Guadalajara, quienes han tratado de convencerlo de regresar a México para vestir la rojiblanca, por lo que habría pedido tiempo para tomar una decisión.

Es por eso que el reportero de Récord, Jesús Hernández, confirmó que las charlas se detuvieron debido a que Luis Chávez querría permanecer en el futbol de Europa y dar el salto a otro club en una Liga más competitiva, por lo que ha dado largas al chiverío.

“No quiero matarles el gallo, pero dicen que no hay nada. Que realmente no avanzó, que Luis Chávez no tiene ganas de volver y no hay una situación clara al respecto. Que Luis Chávez ha estado diciendo: ‘vemos’. Chávez y su entorno creen que pueden dar el brinco a otro futbol”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

El Guadalajara ya tiene muy avanzada la negociación por Orbelín Pineda, por lo que hasta se menciona que habría un acuerdo para que se haga oficial en enero cuando se abra el mercado de pases en Europa; sin embargo, podrían activarse planes de contingencia ante la imposibilidad de convencer a Luis Chávez.

¿Quiénes son los planes de respaldo de la directiva de Chivas?

En el Guadalajara están convencidos de que es necesario el fortalecer la zona del medio campo, por lo que podrían acudir a Rayados o Tigres para tratar de negociar por Jordi Cortizo o Sebastián Córdova, elementos que podrían fichar con facilidad con el presupuesto que tenían destinado para Luis Chávez.