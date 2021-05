115 años de Chivas: los mensajes de jugadores, referentes y clubes al Guadalajara

Como es de público conocimiento, en el día de la fecha el Deportivo Guadalajara está celebrando sus 115 años de vida. Un nuevo aniversario del equipo más grande y querido de México, el cual se diferencia del resto por sus extraordinarios valores, grandeza en cuanto a títulos, poder de Fuerzas Básicas y enorme afición, entre tantas otras cualidades.

Esto no ha pasado para nada desapercibido en el mundo del futbol mexicano, ya que en las redes sociales hubo miles y miles de comentarios sobre el cumpleaños de Chivas. A continuación, te mostraremos los mensajes que enviaron jugadores actuales, referentes del club y directivos al Rebaño Sagrado.

Ángel Zaldívar: "Felices 115 años Chivas. Para mi Chivas es una forma de vida, una fuente de inspiración para niños y niñas de México. Es un orgullo vestir tus colores y ayudar a construir tu grandeza".

Captura de Twitter @AZaldivar_

Jesús Molina: "Feliz 115 aniversario!!!! Es un orgullo ser de Chivas".

Captura de Twitter @j_molina5

Raúl Gudiño: "Felicidades Chivas por este aniversario 115, orgulloso de pertenecer a esta gran institución. Feliz de portar esta camiseta y defenderla a muerte".

Captura de Twitter @RaulGudiño1

José Juan Macías: "Felices 115 años al mejor club de México, que orgullo formar parte de tu historia".

Captura de Instagram @jjmacias9

Isaac Brizuela: "Felices 115 años al mas grande y más querido".

Jesús Angulo: "Feliz aniversario al más grande".

Toño Rodríguez: "¡Que orgullo pertenecer al equipo más grande de México Chivas ! Gracias por tantas alegrías y felicidades por estos 115 años!".

Ricardo Peláez: "115 años!! Felicidades Chivas".

Captura de Twitter @RPelaez9

Amaury Vergara: "Hoy celebramos 115 años de unión, historia e identidad, esa que en cada conversación nos llena el pecho de orgullo cuando hablamos de nuestro principio más grande, el de ser puros mexicanos, ¡arriba las Chivas!".

Captura de Twitter @Amauryvz

Chicharito: "Muchos más años de éxitos para mis Chivas. ¡FELICIDADES a todos en sus 115 años!".

Captura de Instagram @CH14_

Ramón Morales: "Felices 115 años Chivas. Mi admiración a todas aquellas personas que lo hicieron grande. Muchas felicidades hasta donde estén y gracias".

Captura de Twitter @RamonMorales11

Alan Pulido: "Felices 115 años de vida al Club Guadalajara equipo histórico, con una grandiosa aficion que me abrió las puertas y me brindaron todo su cariño, y eso quedará marcado en mi memoria para siempre, es un honor formar parte de tu historia de esas que no se borran y menos si la llevas en el corazón".

Captura de Instagram @alan_pulido17

Carlos Salcido: "Felicidades Chivas por estos 115 años".

José Luis Higuera: "Feliz 115 aniversario Chivas un honor haber sido parte de esa historia única".

Selección Mexicana: "¡Que sea un día muy Rojiblanco! ¡Felicidades a Chivas por su 115 aniversario! ¡Que vengan muchos más!".

Pachuca: "¡Feliz aniversario a nuestro huésped Chivas! Coman muuucho pastel y desvélense festejando hoy... mañana no".

Liga MX: "¡Hoy Chivas celebra 115 años! ¡Muchas felicidades a toda la institución y aficionados al Rebaño!".