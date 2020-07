Al América ni loco: Omar Bravo le dijo que no a las Águilas

Omar Bravo es recordado como uno de los más grandes delanteros que hayan pasado por las Chivas de Guadalajara, de hecho posee en récord de goleo histórico de la institución y es uno de los jugadores que a pesar de haber vestido diferentes playeras del futbol mexicano, siempre será recordado con la rojiblanca.

En una entrevista en para TUDN se le preguntó a Omar acerca de un presunto acercamiento de Miguel Herrera para llevarlo al América, situación que fue descartada de inmediato por el retirado ariete.

Bravo es una leyenda viviente de las Chivas de Guadalajara

"Nunca me enteré de eso. Tengo una relación cordial y de respeto con Miguel Herrera, lo conozco desde que estaba en Tecos, pero no", declaró Bravo.

Cuando se le consultó acerca de que si se hubiese presentado la posibilidad para fichar con los de Coapa lo hubiese considerado, aseguró que esa línea jamás la hubiese cruzado a pesar de respetar mucho al América como institución.

"La verdad es que no. Respeto mucho al América deportivamente hablando, pero no. Eso si que no", concluyó el histórico goleador.