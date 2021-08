"Hay jugadores de Pumas que deseaban representar a Chivas": La impactante revelación de Alejandro Mayorga

Alejandro Mayorga tuvo una oportunidad y la aprovechó mejor que nunca. Víctor Manuel Vucetich lo mandó al campo de juego para el complemento del partido entre el Deportivo Guadalajara y Puebla en el último fin de semana. El lateral izquierdo entró, hizo una gran tarea y encima se dio el gusto de abrir el marcador con un golazo desde afuera del área. Fue fundamental para darle al conjunto rojiblanco su primer triunfo en el Torneo Apertura 2021 de Liga MX.

Además de ser un buen futbolista, el oriundo de Durango está muy identificado con lo que significa realmente defender la playera de este club y lo deja claro en cada entrevista. Un ejemplo es la que recientemente dio para el canal de Youtube de Chivas, en donde confesó que su gran deseo en conquistar un título de Liga MX con estos colores pero también se tomó el tiempo de hablar lo que representa el Campeonísimo en él y en el resto de jugadores del futbol mexicano.

"Chivas es un equipo del que todo mundo habla en el lugar en el que estés. Yo estando en Pumas que también es un gran equipo, yo hablaba con compañeros y había quienes de niños deseaban representar a Chivas, eso habla de la importancia que tiene. Y jugadores extranjeros, me parecía algo increíble que acababan de llegar (a la Liga MX), pero conocen lo que es Chivas", confesó Alejandro Mayorga.

Más adelante señaló: "Para mí Chivas es lo mejor que me ha pasado, me ha dado muchas experiencias que si no hubiera estado aquí, no las hubiera tenido, hablo de viajes, de todo, me ha dado mucho Chivas y estoy muy agradecido por eso y ahora muy contento de representarlo en la cancha".

"Quiero ser parte de un campeonato, quedar en la historia y regresarle un poco de tanto que me ha dado Chivas desde chico", sentenció Mayorga, quien realizó las Fuerzas Básicas en el Guadalajara y recién ahora (a sus 24 años) se está asentando al primer equipo. Con continuidad y confianza puede convertirse en el mejor lateral izquierdo de la Liga MX, y esto es algo que demostró cuando jugó en Pumas UNAM.