Hay rupturas que no tienen vuelta atrás. Cuando alguna de las partes 'falla', la relación entra en un mundo inseguro en el que cada gesto o palabra se mide con la precisión de un cirujano, algo como lo que están viviendo Chivas de Guadalajara y Alexis Peña, jugador rojiblanco que se encuentra cedido en Cruz Azul.

+ TODOS LOS MOVIMIENTOS RUMBO AL CLAUSURA +

El defensor mexicano ofreció unas declaraciones que dejan poco a la imaginación: "Me quiero quedar aquí", espetó sin parpadear cuando fue consultado por su futuro. El Rebaño decidió ceder por un año a un futbolista al que se puso en la 'lista negra' después de indisciplinas que sellaron su salida de la institución.

"Tengo la incertidumbre, pero hoy no estoy pensando en eso, estoy entregado a Cruz Azul y mi cabeza está en avanzar el domingo a los Cuartos de Final, las decisiones que se tomen no me corresponden. Me gustaría quedarme y hay el interés, me han pedido que tenga paciencia", confesó Peña.

Peña tiene contrato con La Máquina Cementera hasta el próximo mes de diciembre, momento en que el club de La Noria deberá decidir si hacer uso de la opción de compra que pesa en su contrato, estipulada en tres millones de dolares; renovar el préstamo con Chivas, o dejar marchar a uno de los jugadores que se ha ganado la confianza del técnico Juan Reynoso en este Apertura.

Desde Chivas tampoco están por la labor de la "reconciliación" entre las partes y quieren hacer caja con la venta del zaguero; sin embargo, el club cementero no dispone de efectivo suficiente para comprar la ficha de Alexis, por lo que podrían incluir a algún elemento de su plantel para abaratar los costos de la negociación después de que desde las oficinas de Cruz Azul mostraran la disposición de quedarse con el jugador.