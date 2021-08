¡Imposible no ilusionarse! Así Alexis Vega respondió a los rumores sobre su salida de Chivas a Europa

Los fanáticos del Deportivo Guadalajara están más que ilusionados de tener de regreso a Alexis Vega, quien viene de brillar con la Selección Mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El mediapunta ha demostrado que está en el mejor momento de su carrera, por lo que no sería ninguna sorprese que empiecen a llegar ofertas por él desde Europa. Mientras tanto, hay que aprovechar su talento en Verde Valle.

Su salida, tarde o temprano, será inevitable. Es por eso que Víctor Manuel Vucetich tiene que exprimir sus capacidades y darle un rol importante en la alineación titular. En reciente conferencia de prensa, Gru dejó bien en claro que no piensa en Europa. De hecho, está más centrado que nunca en Chivas y hasta se ha planteado diferentes objetivos para esta temporada de Liga MX. Así ha respondido ante los fuertes rumores de su posible salida al Viejo Continente...

"Estoy muy concentrado y enfocado en Chivas. Tengo muchísimos retos por delante, ahora que ya estoy aquí en casa (Chivas) me quiero seguir consolidando. Quiero seguir ganándome un lugar cada fin de semana y posteriormente poder ayudar a mi equipo a jugar la Liguilla y pelear el campeonato, siempre son las metas que tenemos en este club. Y por qué no pelear un campeonato de goleo, me ilusiona bastante. Si yo ando bien el equipo va a andar bien", admitió Alexis Vega.

Más adelante explicó sobre su regreso: "No me siento con el poder de que soy yo la pieza que le falta a Chivas, se necesita de todos, mis compañeros darán lo mejor. Regresamos y tenemos plantel completo para planear bien los partidos y que nos tomen en cuenta. Tenemos que trabajar para ganarnos un puesto. Estoy dispuesto a trabajar. Quiero ser referente de este equipo y que Chivas esté en los primeros lugares, daremos todo para que así sea".

"Yo siempre trato de trabajar para mí y para mi equipo, no sé la gente cómo puede decir eso (que en el Tri juega mejor) o cómo ve el futbol. Más de un año aquí en Chivas he mostrado cosas importantes, una regularidad que nunca había tenido en mi carrera. Ahora voy a Selección, obviamente de aquí de Chivas ya iba con un gran nivel. A Selección voy de la misma manera, yo juego igual en la Selección que aquí en Chivas", sentenció Alexis Vega en conferencia de prensa.