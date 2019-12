Antonio Briseño aseguró que es mejor estar en Chivas que en un equipo mediano de Europa

Antonio Briseño tuvo la experiencia de jugar durante 2 temporadas completas en Europa con Feirense, un equipo mediano de Portugal que terminó perdiendo la categoría previo al regreso del Pollo a México.

Luego de concretar su vuelta al país para reforzar a un gigante como Chivas, el defensa de 25 años aseguró que lo hizo convencido de que es mejor estar en el Guadalajara que en un equipo mediano de Europa.

"En Europa ves tres o cuatro equipos que son top por liga. Pero lo que genera Chivas es más que solo un equipo. Chivas tiene muchos aficionados, en cualquier parte que vayas están ahí", afirmó Briseño en entrevista para Publimetro.

"Al equipo lo veo protagonista, teniendo una ofensiva potente, una defensiva muy sólida, calificando a Liguilla y siendo Campeón"

"Eso hace que el plus de estar Europa, evidentemente si no estás en un equipo top, es mucho mejor estar aquí en el futbol mexicano, porque es de alto nivel. De estar en un equipo que a lo mejor no te da lo que te da Chivas, es mejor estar acá y aprovechar las oportunidades que te brinda el club", sentenció.

El Pollo está viviendo su primera experiencia en un equipo grande, ya que antes de emigrar a Portugal había vestido las playeras de Atlas, Tigres, Juárez y Veracruz.