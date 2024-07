Rafael Márquez Lugo, exjugador de las Chivas de Guadalajara, reveló este miércoles una dura confesión sobre su carrera en la Liga MX. El delantero hizo la declaración al festejar la salida del mediocampista Rodrigo Huescas de Cruz Azul para unirse al FC Copenhage en Europa. El inolvidable goleador rojiblanco confesó qué le impidió cumplir también el sueño del futbol europeo.

El recordado artillero del Rebaño Sagrado, retirado en 2015, cumplió una carrera de 15 años en la Liga MX. Se formó en Pumas UNAM, aunque además, jugó con Jaguares de Chiapas, Morelia, Pachuca, Tecos, América, Atlante y con los tapatíos. El actual analista televisivo de Fox Sports hizo su dura revelación frente a las cámaras ante la sorpresa de sus compañeros.

Márquez Lugo tomó la palabra en la mesa del programa Fox Sports Radio, este miércoles, para celebrar y desahogarse. El periodista Gustavo Mendoza cuestionaba lo acontecido que andaba Cruz Azul. Recordó el problema de Juan Escobar al arranque del torneo pasado con Martín Anselmi, que lo mandó a Toluca. Además, del escándalo que atravesó el directivo Iván Alonso. Ahora, se suma la turbulenta partida de Rodrigo Huescas al club danés.

El exgoleador del Guadalajara festejó que el volante se fuera a Dinamarca. Refirió que “vamos a ver cómo cae esto de Huescas, no creo que tenga mucho (problema). Porque a mi me encanta que se vaya y también las formas. Si no checaron lo legal, si en su momento no lo arreglaron (su contrato)”. Así, dio toda la razón al futbolista y soltó su dura confesión. Rafa recordó que “a mi me tocó, parece que de repente no nos acordamos. Pero a mi me tocó vivir durante más de 15 años de mi carrera, la otra parte, el pacto de caballeros“.

El actual analista de Fox Sports prosiguió con su desahogo ante las cámaras. Así, refirió que “entonces, con ese famoso pacto, esto no existiría (la salida de Huescas) y también estaría peor el futbol mexicano. Yo festejo que se den estas situaciones”. Por ende, cuestionó el trabajo de los directivos al advertir, “que chequen, que se echen un clavado para checar bien los contratos, que cuiden a los prospectos. A mi me encanta que se haya terminado por ir. Ya veremos qué pasa con lo legal“.

Rafa Márquez Lugo reaccionó al inflado mercado de pases de la Liga MX, para cuestionar el monto por el que salió el volante de Cruz Azul. FC Copenhage pagó dos millones de dólares por la ficha deportiva del promisorio futbolista mexicano. El artillero señaló que “es un mercado global. ¿Cuánto puede costar Huescas? Creo que es un precio adecuado. Va e invierte el Copenhage, va a jugar una competencia europea, como es la Conference League. Entonces, yo festejo estas salidas, estos proyectos (de figuras) que se terminen de ir“.

Cuándo vuelve a jugar Chivas en el Apertura 2024

El siguiente compromiso de Chivas en su agenda será: el viernes, 12 de julio. Los rojiblancos se enfrentan ese día con el club Tijuana en la cancha del Estadio Caliente en la frontera de Baja Califonia. Un vibrante duelo correspondiente a la Jornada 2 del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX. Un partido que tiene pactado su inicio en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.