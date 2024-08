Fue canterano de las Chivas de Guadalajara e impresionó nada menos que a José Luis Real, quien lo debutó en el primer equipo. Se fue y volvió varias veces vía draft pero rompió el vestidor rojiblanco a su salida en 2016 por dinero y ahora es el jefe de Carlos Salcido en la Liga Premier. Esta es la controvertida historia de Michel Vázquez.

Ricardo Michel Vázquez Gallien (Guadalajara, 15 de mayo de 1990) se desarrolló como goleador en las Fuerzas Básicas hasta acaparar la atención del Güero Real. Debutó en Liga MX el sábado, 17 de abril de 2010, durante el revés 2-0 ante Atlas en la Jornada 16 del Torneo Bicentenario. Entró de cambio con Edgar Solís (46′) en el Estadio Jalisco. Así inició una carrera de altibajos en el redil.

En el draft del Apertura 2011 lo reclamó Querétaro. Pasó a Estudiantes Tecos para el Clausura 2012 y por esa vía se reincorporó al Guadalajara en el Apertura 2012. Luego del Clausura 2013 fue cedido a Pumas Morelos y después a los Delfines del Carmen. Llegó a Lobos BUAP en 2014 y para el Clausura 2015 lo pidió Veracruz. Volvió al redil a préstamo en el Apertura 2015, pero tras el Clausura 2016 no ejerció su compra y empezó la polémica.

El 25 de junio de 2016 reclamó un premio que Chivas entregó al plantel por salvarse del descenso. Alegó que obtuvo una cifra menor que el resto y acusó directamente a Omar Bravo. Su denuncia escaló a escándalo al filtrar todo y romper los famosos códigos de vestidor. Jorge Vergara -en ese momento- le aplicó el pacto de caballeros y pasó el siguiente semestre inactivo. Lo que lo orilló al retiro con apenas 28 años de edad. Casi ocho años más tarde, en julio pasado, fue designado presidente deportivo de los Halcones de Zapopan. Ahora, es jefe de Carlos Salcido, quien dirige a la plantilla en Liga Premier.

La reacción de Jorge Vergara a la polémica de Michel Vázquez

Jorge Vergara Madrigal, fallecido en 2019, declaró a ESPN un 5 de julio de 2016 que “fue muy triste y desgraciadamente faltó a la ética del vestidor. Aparte es de los que menos podría hablar por su rendimiento. Pero, a final de cuentas, rompió con los demás compañeros la parte del respeto al vestidor“. Una contundente reacción del entonces propietario de las Chivas, quien le aplicó el pacto de caballeros en la Liga MX. Volvió a jugar sólo en el Ascenso con Celaya (2017) tras ese episodio.

Jair Pereira, defensor rojiblanco, por su parte señaló a ESTO que “para nosotros realmente sí son códigos internos y no puedo romperlos tampoco. Te incomoda, pero es un jugador que ya no está (Michel Vázquez). Convivimos y eso te hace cerrarte más como equipo, son cosas que pueden pasar. A lo mejor, él se equivocó, hay cosas que creo que son peor para él. Quedas mal”. Agregó que “no puedes confiar en una persona que va a hablar algo de un vestidor. Se pierde cierta confianza, pero él eso lo sabrá“.

Los números de Michel Vázquez en Chivas

El delantero canterano del Guadalajara tuvo participación en un total de 43 partidos con la playera rojiblanca, durante tres etapas. En ese periodo anotó apenas seis goles y repartió cuatro asistencias, de acuerdo al sitio Transfermarkt. Vázquez integró el plantel que coronó la Copa MX del Apertura 2015, primer título de la exitosa gestión de Matías Almeyda.