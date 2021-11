Chivas de Guadalajara vivió una jornada atípica este martes en el segundo entrenamiento de la semana previo al compromiso definitorio del próximo viernes ante el Mazatlán. Los dirigidos por Míchel Leaño recibieron la visita en conjunto de Amaury Vergara y Ricardo Peláez para anunciar la renovación del director deportivo por tiempo indefinido.

Después de las felicitaciones a 'Richie' por parte de la plantilla y de todo el cuerpo técnico, los jugadores se sometieron a una sesión de entrenamiento en donde se hizo énfasis en la posesión del balón. La mayoría de los focos estuvieron sobre la figura de Alexis Vega, quien cumple apenas su segunda práctica tras volver de la lesión que lo alejó de los terrenos por varias jornadas.

No obstante, y a pesar de que el propio Leaño y parte de la afición de Chivas ven en Alexis la solución al problema del gol que aqueja el equipo, el delantero no se mostró del todo suelto en el entrenamiento de este martes en las instalaciones de Verde Valle. Así lo dio a conocer el reportero Alex Ramírez, quien afirmó que vio a Vega "no tan confiado".

"Noté a Vega no tan confiado de sus tobillos, probaba, probaba, corrió, tocó el balón pero no lo ví tan confiado. Quedan días para que recobre confianza, a ver en estas pruebas que hace, cómo se siente al quedar frío y que no haya molestia alguna. Hoy no es seguro inicie.", escribió el comunicador en sus redes sociales junto a un video del entrenamiento.

Y es que parte de las esperanzas de Chivas por clasificar pasan por los pies del artillero mexicano. Los rojiblancos están obligados a ganar el próximo viernes en su visita a Mazatlán si quieren optar por un cupo en la reclasificación de este Apertura 2021, de allí a que todos los focos -y oraciones- estén direccionados a una recuperación óptima de la máxima figura del Rebaño.