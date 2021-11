Chivas de Guadalajara realizó este miércoles su segunda sesión de entrenamientos de la semana con miras al compromiso decisivo que tendrá ante el Puebla por el repechaje del Apertura 2021 de la Liga MX. La mala noticia de la jornada la dio Alexis Vega, quien salió de la práctica de hoy con dolencias en su tobillo izquierdo.

La que tiene que ver con la recuperación del delantero está siendo la única asignatura pendiente para los rojiblancos durante estos días de parón por las Eliminatorias Concacaf. Ya con el telón abajo en el torneo regular, empiezan a saltar a la vista los números y estadísticas que dejaron cuatro meses de competencia en los que el Rebaño estuvo a punto de quedarse afuera de la reclasificación.

Uno de los futbolistas más destacados este semestre fue Antonio Briseño. El defensor mexicano dejó buenas actuaciones en la zaga rojiblanca y cada día se asienta más en un equipo que ha vivido de altibajos a lo largo de todo el semestre. Sin embargo, el 'Pollo' quiso dejar de lado por un momento lo grupal y sacó pecho por sus números a nivel individual.

Desde la cuenta Statiskicks, especializada en estadísticas de jugadores, se reseñó lo hecho por el nacido en Guadalajara durante este Apertura 2021. "Antonio Briseño entre todos los centrales del Grita México 2021: 1° en presiones exitosas (89) 1° en duelos aéreos ganados (73) 3° en recuperaciones (188) 5° balones en disputa ganados (27) 6° duelos ganados en área propia (45) 7° en rechaces (48)", se lee en el tuit publicado este miércoles.

El 'Pollo' no pasó por alto la oportunidad y quiso ser más ante una estadística en la que, según el, pudo ser el número uno. "Y no fui el primero en rechaces por que me gusta salir jugando", escribió el zaguero de Chivas como respuesta a Statiskicks. Su comentario no pasó desapercibido por gran parte de sus seguidores, quienes le alentaron a seguir dando el máximo y a posicionarse como uno de los mejores defensores en todo el futbol mexicano.