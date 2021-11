"¿Cómo vas a dirigir cabr%&, si no sabes ni pegarle a la pelota?": El día que se burlaron de Míchel Leaño

Ricardo Peláez renovó su contrato como directivo de Chivas de Guadalajara de manera indefinida. La noticia cayó como una bomba en el plantel y el cuerpo técnico de Michel Leaño, quienes se entaron en la sesión de este martes en las instalaciones de Verde Valle por boca del propio Amaury Vergara.

Esta decisión con miras a afianzar la figura del director deportivo dentro del organigrama del Rebaño no cae del todo bien al técnico rojiblanco, quien siempre ha estado en la mira de Peláez desde su designación como estratega interino tras el despido de Víctor Manuel Vucetich hasta unas varias semanas.

No obstante, Peláez no ha sido el único que no ha confiado en las capacidades de Leaño al frente de un equipo. Diego Jiménez, exfutbolista de Tecos de la UAG, conjunto en donde Leaño dio sus primeros pasos en el mundo del futbol, reveló en una entrevista con Mediotiempo el pensar que se tenía del joven entrenador en aquella plantilla.

“Algunos se carcajeaban, ¿cómo vas a dirigir cabrón, si no sabes ni pegarle a la pelota?’, y la verdad que créemelo, como entrenador, he tenidos varios tops y Marcelo ha sido de los mejores entrenadores que he tenido en mi vida.", contó Jiménez sobre las opiniones de los integrantes de aquel equipo cuando Leaño afirmaba a todo pulmón que dirigiría en Primera División.

El sueño de Michel Leaño se ha cumplido este semestre al tomar las riendas de Chivas a mitad de este Apertura 2021, sin embargo, su primera aventura en el máximo circuito tendría fecha de finiquito tras no haber convencido desde que se hizo cargo de un equipo que está al borde la eliminación.