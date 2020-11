La amenaza de Norma Palafox al América en la previa del Clásico Nacional de la Liga MX Femenil

El próximo lunes 16 de noviembre el Deportivo Guadalajara recibirá al Club América en el estadio Akron en el partido correpondiente a la Jornada 16 del torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX Femenil. El mismo será televisado por Fox Sports y tendrá lugar a partir de las 19:00hs, en lo que promete ser el duelo más emocionante de fin de semana.

Las Chivas de Edgar Mejía arriban al encuentro con el ánimo por las nubes luego de golear 0-5 a Puebla y se ubican en el segundo lugar en la tabla de posiciones. Las Águilas, por su parte, están quintas y también tienen un puesto asegurado en la Liguilla, donde podrían reencontrarse.

Norma Palafox quiere derrotar a como dé lugar al América (JAM Media)

En la previa de este importante encuentro, Norma Palafox habló en conferencia de prensa sobre lo que significa este Clásico Nacional para ella y para el grupo, además de otras cuestiones futbolísticas. La delantera, por supuesto, aprovechó para enviarle una amenaza al Azulcrema.

"No es lo que traigo como prioridad (el gol), lo importante es ganar los tres puntos. Es un Clásico, no sé explicarlo, se me pone la piel chinita. Es un partido muy importante donde hay muchos sentimientos. Si cae un gol no me preocupa, lo que quiero es sumar con mi equipo y si se da la oportunidad sería algo increíble", reveló la killer del Guadalajara.

“Es un partido muy importante en el que hay muchos sentimientos. Meter gol o no, no me preocupa. Lo que yo quiero es sumar con el equipo”, @NormaPalafox13 pic.twitter.com/gQmfOVC62T — Chivas Femenil (@ChivasFemenil) November 12, 2020

Más adelante detalló: "Siempre he querido un título de goleo, espero lograrlo pronto, a mí me ha funcionado el ser consistente, trabajar y jamás dejar de soñar. Confío en el equipo, tenemos que ir paso a paso, tengo a las mejores jugadoras a mi lado, estoy muy feliz de formar parte de esta institución".

"Para mí es un logro desbloqueado, se siente muy bonito ser por ahora ser la que más ha anotado goles en esta institución. Me llena de emoción y es algo que se vuelve motivación día a día para seguir esforzándome y que se incremente esta cuenta", aclaró haciendo referencia a ser la máxima goleadora del club en la historia de la Liga MX Femenil.