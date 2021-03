Clásico Nacional: Cristian Calderón solo sufrió un fuerte golpe y se descarta alguna fractura

La goleada del América en el Clásico Nacional dejó un 'incendio' prendido en el Akron y que subió en intensidad tras las imágenes de Cristian Calderón con evidentes gestos de dolor. El lateral fue víctima de un choque tras la disputa de un balón y terminó llevándonse la peor parte: desde Chivas han apagado las alarmas que se temían lo peor: no hay fractura.

"Cuando recién bajamos al vestidor entró en la camilla y tenía un moretón en la zona del quinto metatarsiano. Sí los pensamientos y los pronósticos de los doctores podrían asegurar una fractura pero no es así. Es un fuerte golpe", declaró Ricardo Peláez en rueda de prensa.

Y es que tras el espiral de malos resultados que se están dando en el conjunto rojiblanco, la directiva, con Peláez a la cabeza, ofrecieron una rueda de prensa para rebajar la tensión que se generó tras la humillación ante los azulcrema. El director deportivo se ratifició en el puesto al igual que a Victor Manuel Vucetich en el banquillo; sin embargo, afirmó que su cargo siempre estará a disposición de Amaury Vergara.

"Hoy durante la mañana circuló esta versión (renuncia de Peláez). La verdad es que no fue así pero no estoy aquí para desmentir a nadie. Sino para contar lo que pasó en la intimidad del grupo. Soy una persona competitiva. Mi renuncia está permanentemente en el escritorio de Amaury Vergara y él lo sabe. Yo no me voy a quedar en este club solo para esperar un finiquito, no estoy aquí por dinero.", destacó el directivo en la rueda de prensa de esta tarde.

Vucetich también formó parte de la conversación con los medios de comunicación, y abordo el tema de actitud en el equipo, uno de las posibles causas que han llevado a Chivas a estar fuera de los puestos de clasificación con más de la mitad del Guardianes disputado.

Chicote Calderón al momento de salir (Imago 7)

"Observamos distracciones. Son jovenes los elementos que tenemos y por supuesto que las tienen. Es muy facil que eso suceda y no entiendan los compromisos como deben de asumirse en estas instancias. Creo que es algo que tenemos qque evaluar día con día y ver cómo están siendo las actitudes, y hablar con ellos para saber si está pasando algo o ver de qué manera podemos aportar y ayudarlos", dijo.