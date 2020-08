Edgar Mejía y su llegada como DT de Chivas Femenil: "Nunca dudé en decir que sí"

En medio de la gran renovación que se vive dentro de Chivas de Guadalajara Femenil, una de las primeras decisiones fue la de nuscar un nuevo entrenador tras no contar más con los servicios de Ramón Villa Zevallos por lo que el neuvo designado para este cargo es Edgar Mejía, oficializado este viernes.

El exjugador, quien fue subcampeón de la Copa Libertadores 2010, pasó a su nuevo puesto tras haber llevado las riendas de la Tercera División por lo que espera dar lo mejor de sí. "Me siento muy entusiasmado, es un enorme reto. Desde que me preguntaron, desde que invitaron, no dudé en decir que sí", afirmó.

Será el nuevo DT de la Femenil.

"Me considero una persona de retos, muy competitivo, exageradamente competitivo. Pienso que puedo aportarle mucho al femenil, me emociona el equipazo que tengo y todo lo que ha ido creciendo la liga. El hecho de ser de casa, por más de 20 años, me hace agradecer mucho a la institución por la oportunidad", añadió a Chivas TV.

El Chore ha sido de esas personas que ha estado plenamente identificado con lo que signfica el club. "Me jacto de tener ADN Chivas por todo el cuerpo. Especialmente por los valores que significan más allá de la responsabilidad de estar en la mejor institución de México y en el mejor equipo".

"Todo lo que tocó vivir de jugador lo pongo a servicio del equipo. Como entrenador debo preocuparme de cada una de ellas y sacar el máximo rendimiento, mientras más pueda sacarle el jugo lograremos cosas más importantes", afirmó el nuevo técnico de Chivas Femenil.