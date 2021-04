La Chofis López destrozó a la directiva de Chivas por echarlo del club

Luego de criarse en el club, debutar y consilidarse en el primer equipo, Eduardo López abandonó el Deportivo Guadalajara en este último mercado de pases para emigrar al San Jose Earthquakes de la Major League Soccer. Esto se dio, claramente, por una cadena de actos de indisciplina que se volvieron intolerables para la directiva de la institución, la cual le buscó un nuevo destino.

La Chofis, quien es un hombre que no suele salir en los medios masivos de comunicación hablando de sus polémicas, dialogó con TUDN hace algunas horas y aclaró cómo se dio su salida del Rebaño Sagrado. Además de dar su versión de los hechos, lanzó fuertes dardos a los mandamases que no pasaron para nada desapercibidos, algo que le podría costar un posible regreso en el futuro cercano.

Chofis López destrozó a la directiva de Chivas (Imago 7)

"Sí, arrepentirme tal cual no, simplemente no hubiera gustado salir así, más allá de eso, me hubiera gustado salir de otra manera, pero bueno, no fue culpa mía, por esta parte estoy tranquilo", comenzó explicando el 10 mexicano.

Más adelante detalló: "La verdad pasaron cosas que no lo entenderían, pero más allá de eso, hay que pensar en positivo, son cosas que me dañaron mucho mentalmente. La verdad es que estaba muy mal, y la verdad no me gusta hablar mucho de eso, fue muy difícil, estaba decepcionado un poco, pero ahora estoy mejor".

"Pasaron cosas que por ahí no tomaron las decisiones bien, pero no tengo problema con eso, estoy tranquilo, estoy feliz. Ahora sí estoy con la gente indicada, que me va ayudar mucho y es así, me han ayudado mucho esta pretemporada, me siento muy bien", apuntó la Chofis, mandándole una clara indirecta a los directivos de Chivas.

Por último, confesó: "Sí extraño a Chivas, obviamente, es el equipo que me dio la oportunidad como futbolista y siempre voy a estar agradecido con eso". El 31 de diciembre de 2021 vence su préstamo con San Jose Earthquakes y debe retornar al Deportivo Guadalajara. ¿Podrá tener una revancha?