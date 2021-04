"Mi sueño es ser capitán de Chivas": Lalo Torres y su gran identidad con el club

Alan Eduardo Torres se ha ganado la titularidad en el primer equipo del Deportivo Guadalajara desde la llegada de Víctor Manuel Vucetich, quien le dio toda su confianza para que dé su primeros pasos en la élite del futbol mexicano. El mediocentro de 21 años ha aprovechado las oportunidades al máximo y a día de hoy es casi inamovible para el director técnico, siendo uno de los jóvenes con más proyección en la actualidad.

En la jornada de hoy, Lalo brindó una conferencia de prensa para el club y analizó su presente en el Rebaño Sagrado. Habló sobre su relación con El Rey Midas, Fernando Beltrán y Jesús Molina, además de revelar cuál es su gran sueño a cumplir en su estadía en el Campeonísimo.

Alan Torres quiere seguir los pasos de Jesús Molina (Imago 7)

"Me ha dado la confianza del cuerpo técnico, del equipo. No ha sido difícil y asumir ese rol que lleva la consolidación, ser titular. Me ha ayudado bastante y he crecido dentro y fuera de la cancha. Es algo que me motiva, tener ese tipo de competencia le hace bien al equipo. Lo he tomado de gran manera por la relación que tengo con Fer (Beltrán), es muy buena. Cuando él estaba lo apoyé y ahora él me apoya, me da consejos y me ayuda bastante", explicó el oriundo de Guadalajara.

Más adelante admitió: "La exigencia que se vive día con día, afrontarla de la mejor manera y aprender de la gente que sabe. Es una fortuna contar con jugadores de experiencia que te están ayudando, te transmiten experiencia y eso te da para dar lo mejor de ti eso me ha ayudado bastante".

"Se podría decir que es un sueño. (Jesús Molina) Es alguien que yo admiro, ha sido campeón en muchos equipos y lo que más le aprendo es el liderazgo, las ganas de transmitir las cosas y me ha ayudado bastante, mi sueño es ser referente de esta gran institución y ser capitán algún día de Chivas", confesó Eduardo Torres.

Por último, apuntó: "Me ayudó bastante (cambiar de posición), hay más oportunidades siendo mediocampista que delantero, eso te abre más oportunidades. Jugando como 5 es como puedo explotar más mis virtudes".