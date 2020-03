El ídolo de José Juan Macías en Chivas se llama Omar Bravo

Cuando le preguntaron a José Juan Macías quién es su ídolo en Guadalajara no dudó: Omar Bravo. El delantero actual del Guadalajara lo respondió en una extensa entrevista con TUDN en las últimas horas.

"No me quedo con el Chava (Salvador Reyes) ni con Chicharito (Javier Hernández) porque no los vi jugar en Chivas, aunque al Chícharo sí un poco. Yo crecí y me crié viendo a Bravo", reveló JJ.

"Omar fue un referente para mí, sin embargo somos de características muy diferentes. Si me das a elegir a uno debe ser él, pues es con el que me sentí más arraigado”, profundizó el goleador ex-León.

Bravo es el máximo artillero de la historia del Rebaño Sagrado con 160 tantos oficiales en casi 400 partidos, entre los que además acumuló tres Campeonatos. El mundialista estuvo diez años en el Redil divididos en dos etapas: 2000-2008 y 2014-2016.

Por su parte, Macías suma 41 cotejos y 11 gritos con la playera rojiblanca también en dos ciclos, en los que fue parte del título de la Concachampions en abril de 2018 de la mano de Matías Almeyda.

¡A seguir los pasos de Omarcito entonces, JJ querido!

