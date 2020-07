En Chivas ven posible la cancelación el Guard1anes 2020

La Liga MX decidió reprogramar los dos primeros partidos del Guard1anes 2020 debido al brote de casos positivos de Covid-19 en los equipos involucrados, sin embargo en el seno de las Chivas de Guadalajara ya empiezan a manejar la posibilidad de que el torneo sea cancelado nuevamente.

El asistente técnico del Rebaño Sagrado, Salvador Reyes Jr. confesó que la institución considera que es una posibilidad latente la suspensión de actividades por la gran cantidad de positivos en las últimas horas.

Reyes tomó las riendas del equipo en la Copa por México

“Está latente esa posibilidad. No podemos negar que ha sido difícil controlar el virus. Debemos poner atención, en Chivas se han hecho buenos protocolos, pero es algo latente. Ya nos pasó, no podemos decir que no volverá a pasar. Esperemos que pronto mejore la situación”, explicó.

Podría cancelarse el torneo... ��



Es lo que piensan en Chivas. ��https://t.co/xV089rMG4S — ESPN.com.mx (@ESPNmx) July 23, 2020

Chava Jr. se encuentra en frente del equipo debido al aislamiento de Luis Fernando Tena por su contagio de Covid-19, pero tiene muy claro que la salud tiene que ser la prioridad a la hora de tomar las decisiones.

“Nosotros estamos en el lado deportivo, la salud es la prioridad y la gente responsable entenderá y cuidará de nosotros. Darán los protocolos y si se tiene que cuidar es la confianza que pueden salir bien las cosas. Tenemos la confianza en los protocolos para priorizar la salud, lo que nos encargamos es en jugar”, concluyó.