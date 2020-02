"Es importante mandar un mensaje a la afición": Amaury Vergara por castigos a Uriel Antuna y Cristian Calderón

En un hecho que pocas veces se da en el futbol mexicano, el Club Deportivo Guadalajara hizo públicas las sanciones económicas que le implantó a sus refuerzos Uriel Antuna y Cristian Calderón por hechos de indisciplina.

El motivo de esta decisión la explicó el presidente de la institución, Amaury Vergara, en entrevista con TUDN en medio de su participación en el SportSummit Mexico 2020, e indicó que lo hizo para dejar una señal para jugadores y aficionados.

"No es la primera vez que lo hacemos, creo que es importante mandar un mensaje a la afición de que cualquier tipo de indisciplina no va a ser tolerada en Chivas, que estamos construyendo algo y que todos estamos comprometidos para que eso funcione", aseguró el directivo.

En esa línea, agregó que "para nosotros era muy importante comunicar que, por más que sea un castigo, ya que no pusimos montos, eso no es importante, sino el ejercicio de reconocer que todos, como institución, cometimos un error, y mejoraremos y refrendamos el compromiso".

Consultado por si los futbolistas sabían que el castigo iba a ser público, respondió que "se habló con los jugadores antes del comunicado, si no estaríamos siendo incongruentes con el mismo mensaje, no es mi función hablar con el jugador al respecto, para eso está el director deportivo y el entrenador, escuchamos su versión, se llega a una conclusión y se imponen las consecuencias. El mensaje es para los que cumplen y los que no cumplen".