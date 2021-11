Se consumó la eliminación de Chivas de Guadalajara en el Apertura 2021 y también se confirmó la primera baja de cara al futuro: Oribe Peralta no continuará en el club para el Clausura 2022. El veterano de mil batallas quiere extender su carrera y desde el Rebaño no le garantizan los minutos y no dieron el 'ok' para su renovación.

Los rojiblancos, en cambio, ofrecieron al delantero de 37 años seguir ligado al club pero desde otra parcela, que poco tiene que ver con la deportiva, algo que no cuela en los planes del artillero, quien se sienta todavía con futbol en sus piernas y quiere agotar todos sus recursos antes de anunciar su retirada de los terrenos.

Ya con su salida segura para las próximas semanas, desde las oficinas de Chivas trabajan para hacerse con su sustitutio en la plantilla, y de acuerdo a información que publica Azteca Deportes, Eduardo Aguirre es el elegido por la directiva de los rojiblancos para ser el primer refuerzo en el mercado de pases del Clausura.

"Chivas está buscando un reemplazo en la ofensiva del equipo y entre los delanteros que llaman la atención con cuadro dirigido por Leaño se encuentra Eduardo Aguirre, rompe redes de Santos Laguna y que a pesar de que este torneo ha estado apagado, ha mostrado cosas muy buenas en el futbol nacional.", se puede leer en parte de la información que publican este lunes 22 de noviembre.

Aguirre ha disputado diez compromisos esta campaña en donde apenas ha convertido un tanto, y su equipo quedó emparejado contra Tigres UANL en los cuartos de final del Apertura 2021 de la Liga MX. De acuerdo a información de Transfermarkt, su valor de mercado ronda los 2,5 millones de dólares.