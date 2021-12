Ex Chivas

Ex Chivas

Chivas de Guadalajara citó desde este lunes a sus jugadores a las instalaciones de Verde Valle para la primera toma de contacto de cara al Clausura 2022. Tanto en la jornada de ayer como en la de hoy, los elementos de la plantilla de Michel Leaño se sometieron a los distintos exámenes médicos antes del inicio de los entrenamientos de pretemporada.

+ Futbol de estufa de Chivas rumbo al Clausura 2022 de la Liga MX

Otros equipos de la Liga MX están siguiendo la misma línea en esta etapa del año. Desde Cruz Azul el entrenador Juan Reynoso también llamó a grupo a sus jugadores desde este martes 7 de diciembre a las instalaciones de La Noria, lugar de entrenamiento para el último campeón en el Guardianes 2021.

Una de las imágenes de la jornada la dejó el arribo al recinto de Alexis Peña, jugador que pertenece a Chivas y cuyo contrato con La Máquina expira en este mes de diciembre. Ambas instituciones aún no han llegado a ningún acuerdo final y el zaguero debía reportar con el Rebaño, por lo que surge la pregunta: ¿por qué se presentó con Cruz Azul?

Y es que la cesión por un año con la tropa cementera tiene como punto final el 31 de diciembre, es decir, en 24 días, tiempo en el que ambos conjuntos se tendrán que sentar a negociar para dirimir el futuro del defensor mexicano. Si bien desde Cruz Azul han mostrado interés en retenerle, aún no han hecho ninguna oferta.

Chivas por su parte, está por la labor de dejarle ir y sacar un buen capital por su traspaso; no obstante, no se descarta la extensión de una cesión con otra opción de compra entre líneas. Lo cierto es que los rojiblancos no tienen entre sus planes la vuelta de un jugador que salió del club por sus actos de indisciplinas.