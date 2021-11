El periodista David Medrano se hizo tendencia este jueves cuando publicó a través de su columna del diario Récord un supuesto interés de Chivas de Guadalajara en hacerse con los servicios de Santiago Giménez. Desde entonces, el delantero de Cruz Azul ha estado en 'boca de todos' y desde La Máquina empiezan a ponerse nerviosos.

Y es que muchos fanáticos de los cementeros no han recibido de buen agrado la noticia; más aún después del mal torneo del conjunto celeste y la 'desbandada' de jugadores que pueden sufrir en este mercado de pases. Giménez está siendo uno de sus futbolistas más cotizados, por lo que la idea de su marcha ha calado hondo en el ideario de La Máquina.

De acuerdo al periodista Carlos Córdova, afín a la cobertura diaria de Cruz Azul, Santi no podría jugar con Chivas por "no ser mexicano"; sin embargo, este planteamiento no es del todo cierto: y es que según la Constitución Política de México dentro del Artículo 30 en el inciso A sección III y IV, una persona también es mexicana cuando es hijo de padres por naturalización.

Nacido en Buenos Aires, Argentina, es hijo de la leyenda de La Máquina Christian Giménez, que a su vez en naturalizado mexicano, por lo que Giménez junior entra en el renglón que lo define como mexicano; además, el artillero eligió defender la playera de México, otro de los argumentos base -y obligatorio- para poder ser jugador de Chivas.

Todo este 'run-run' tiene nerviosos a los de La Noria, quienes se están llenando de argumentos para intentar contravenir el fichaje de Santiago por el Rebaño. Ahora mismo, la única traba para la llegada del 'delantero mexicano' al Akron es acordar su precio de salida, algo en lo que Chivas tendrá mayor margen de maniobra cuando se concreten las ventas que tiene en lista y disponga del efectivo suficiente para acometer su fichaje.