¿Adiós capitán? Los 9 futbolistas de Chivas que serán moneda de cambio en el mercado de pases

El torneo Guardianes 2021 de la Liga MX ya ha quedado en el olvido para el Deportivo Guadalajara. Si bien el trago amargo de la pronta eliminación en la Repesca es difícil de dirigir, la realidad que es que el club debe mentalizarse en lo que será la siguiente temporada y correjir aquellas cosas que le impidieron dar una mejor imagen en esta última. Una buena parte de ello se solucionará moviéndose de manera inteligente en el mercado de pases que se avecina.

Sin embargo, la directiva sufre un gran impedimento a la hora de planear posibles fichajes importantes: el dinero. El Rebaño Sagrado atraviesa un mal momento en cuanto a lo financiero y continúa debiendo mucha cantidad de plata por antiguas transacciones. Es por eso que Ricardo Peláez y Amaury Vergara tendrán que arreglárselas para reforzar la plantilla de Chivas con jerarquía sin tener que invertir mucho.

Para poder lograr esto, una de las estrategias principales de la directiva rojiblanca es hacerlo mediante intercambio de elementos. Tal como indicó el periodista Fernando Cevallos, ya hay varios jugadores en la lista de prescindibles que podrían marcharse a otro equipo a través de un trueque. Ellos son: Chicote Calderón, José Madueña, Charal Cisneros, Ronaldo Cisneros, César Huerta, Jesús Molina, Hiram Mier ó Pollo Briseño y Alejandro Mayorga.

Como podemos apreciar, muchos de ellos son defensores y hay algunos jugadores muy importantes de la plantilla, incluido el actual capitán. La directiva y el cuerpo técnico quieren renovar el plantel y ya tienen en la mira a importantes promesas como Erick Aguirre (Pachuca) o Eduardo Aguirre (Santos Laguna). Todo dependerá de estos clubes si aceptan fichas de otros futbolistas en vez de dinero para dejar ir a sus figuras.

¿En qué posiciones se reforzará Chivas?

A través de esta estrategia, el Deportivo Guadalajara buscará refuerzos en la zaga central, en el lateral izquierdo, mediocampo y delantera. Si hay una venta importante (como una posible de José Juan Macías), se utilizará el dinero para fichar a un elemento de jerarquía. Sin embargo, si ese dinero no entra, no se comprará a nadie para no continuar con adeudos.

