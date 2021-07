La razón por la que Chivas decidió ceder a Oscar Macías a Juárez

Cada vez falta menos para el inicio del torneo Apertura 2021 de la Liga MX y el aficionado del Deportivo Guadalajara no está tan ilusionado como en anteriores temporadas. Debido a los problemas económicos que tiene el club, la directiva no ha acordado la llegada de ningún refuerzo pero sí ha dejado ir a algunos jugadores. En las últimas horas se confirmó la salida de 2 elementos: José Madueña y Oscar Macías.

El lateral derecho tuvo un paso por el olvido en Chivas, donde solamente llegó a disputar un puñado de minutos en 1 año y medio. Lo del mediocampista de 22 años, por su parte, sorprendió a gran parte de los fanáticos rojiblancos. Ambos se fueron a FC Juárez en condición de préstamo. La gran pregunta es: ¿por qué se va Macías? Aquí va la respuesta.

Tal como indicó Reforma Cancha en la columna de SanCadilla hace instantes, el Deportivo Guadalajara dejó ir a Oscar Macías para que tenga roce en la máxima categoría del futbol mexicano y así comprobar si está listo para vestir la playera de Chivas. En la última temporada jugó para el Deportivo Tapatío en la Liga de Expansión MX y fue uno de los mejores jugadores del equipo, por lo que hay mucha ilusión en él.

����/ ¡Esto es una fiesta! ¡Venga Juárez!@oscarmacias_287 es nuevo refuerzo Bravo para el Torneo Apertura 2021.



¡Venga Oscar, a entregar cuerpo y alma por este escudo y estos colores! ¡Vamos Bravos!#MásBravosQueNunca #JuárezEsElNumberOne pic.twitter.com/qLyoPv6C7W — FC Juárez (@fcjuarezoficial) July 19, 2021

"Y no, no se extrañen ni se enojen después de ver que era de lo mejor que había en el Tapatío, no es que se quieran deshacer de él, al contrario, quieren verlo en Liga MX (donde ya debutó) para ver si se desarrolla mejor y en un futuro regresarlo a Chivas en mejor nivel", aseguró el portal mencionado. Los Bravos ya confirmaron su fichaje en las redes sociales en la jornada de ayer.

Cabe recordar que Juárez ahora es dirigido por Ricardo Ferretti, un hombre que no se caracteriza justamente por utilizar futbolistas jóvenes y que recién están dando sus primeros pasos. Hay una realidad y es que no tendrá a disposición el plantel que tenía en Tigres UANL, por lo que queda esperar que vea condiciones en Oscar Macías y le dé muchos minutos a lo largo de la temporada.