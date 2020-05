"Hay una responsabilidad muy grande detrás de estar en Chivas, es uno de los clubes más grandes de México": Uriel Antuna

Uriel Antuna es uno de los principales refuerzos destacados y más esperados por la afición rojiblanca para este Torneo de Clausura 2020. El centrocampista llegó proveniente de Los Ángeles Galaxy de Estados Unidos, en la cual se ha esperado mucho deportivamente para el jugador para el campeonato que se encuentra detenido. La presión le ha complicado al jugador, quien pese a tener una corta edad, ya carga con el peso de estar en uno de los clubes más importantes del equipo.

Así fue como lo comentó el jugador en conversación con Fox Sports, en donde dejó en claro que está complicado con la presión del equipo, pero que, pese a eso, sigue trabajando y aprendiendo futbolísticamente.

“Cargarle todo el equipo a un chavo de 22 años es difícil, no cualquiera, pero trato de aprender futbolísticamente y de la crítica”, fueron las palabras del futbolista con la cadena televisiva.

Además, agregó que “Desde que me planteó Ricardo (Peláez) la opción de ir a Chivas, pensé que me iban a cargar todo ese peso siendo un jugador joven de 22 años y no me siento al 100 consolidado”.

No obstante, también aclaró sus deseos de que pueda volver prontamente la actividad deportiva al futbol mexicano.

“Hay una responsabilidad muy grande detrás de estar en Chivas, es uno de los clubes más grandes de México(…) Pesa la camiseta por lo grande que es”.

