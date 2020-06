Henry Martín se niega a posible traspaso a Chivas

Ante la inminente partida de José Juan Macías al futbol europeo, bien sea en este mercado o en el próximo, la directiva de las Chivas debe estar pensando en como suplir al joven atacante que tan buenos resultados le ha ofrecido al Rebaño en muy poco tiempo.

Analizando las opciones de delanteros pronados, que puedan llenar los zapatos de Macías en el futuro inmediato no hay mucha variedad por lo que Henry Martín, atacante del América fue colocado en la órbita rojiblanca por los medios de comunicación, pero el jugador desechó la posibilidad.

Martín marcó 2 goles en 8 partidos en el CL2020

"No, yo creo que jugaría en Chivas, uno ama a este club (América) y no piensa en irse para allá. Mi respuesta sería no", declaró Martín.

El delantero de 27 años de edad ha tenido un gran desempeño en el pasado reciente con las Águilas, pero tomando en cuenta el precio tasado por los azulcrema, Chivas tendría mejores opciones dentro del plantel actual para encarar la pérdida de JJ.

Por último, suena muy improbable que Chivas pueda incorporar a un nuevo atacante para el próximo torneo, así se termine confirmando la salida de Macías a Europa en las próximas semanas.