El ex Chivas, Javier "Chicharito" Hernández, se alzó como el mejor jugador de la Semana 5 de la MLS y en la conferencia de prensa rompió el silencio de su ausencia en la Selección Mexicana, ahora que se clasificó al Mundial de Qatar 2022.

Javier "Chicharito" Hernández, delantero ex Chivas de Guadalajara, fue reconocido este lunes como el mejor jugador de la Semana 5 de la Major League Soccer (MLS) tras anotar un doblete el domingo, para guiar a Los Angeles Galaxy a una victoria 3-1 en su visita a Portland Timbers y durante la conferencia de prensa de la distinción rompió el silencio sobre su ausencia en la Selección Mexicana y dio claves para su vuelta, ahora que se clasificó al Mundial de Qatar 2022.

El atacante tapatío, de 33 años de edad, marcó el domingo en dos ocasiones (9' y 59') para encaminar el triunfo a domicilio de los californianos, lo que le valió el reconocimiento en la quinta semana de acción de la MLS, coincidencialmente, unos días después de la clasificación del Tri a la Copa Mundial de Qatar 2022 tras superar 2-0 a El Salvador en el Estadio Azteca, un combinado muy cuestionado por su falta de eficacia en la ofensiva.

"Chicharito" Hernández, nieto del inolvidable delantero del Guadalajara en los inicios del Campeonísimo: Tomás Balcázar, fue consultado sobre su ausencia en la actual Selección de México y más aún, con la cuestionada falta de efectividad de cara al gol que viene padeciendo el plantel que lidera el entrenador argentino Gerardo Martino.

El veloz ariete, formado en las Fuerzas Básicas de las Chivas, finalmente rompió el silencio de su ausencia en el Tri y lo hizo durante la conferencia de prensa, en la que fue considerado por la MLS como el mejor jugador de la quinta semana de competencia.

"Chicharito", con algo de nervio notable por romper el silencio, reconoció que "con este tema, como lo he hablado durante ya muchos años sobre ese tema, la respuesta, van a encontrar siempre la respuesta: Es tratando de hacerlo de la mejor manera. Es tratando de hacerlo como me enseñó mi abuelo y mi padre para ser elegible (a la Selección Mexicana), hacerlo de la mejor manera y ya está. No va a haber otra respuesta distinta a lo que está en mi mente, en mi corazón, que voy a tratar de seguir haciendo lo mejor".

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!