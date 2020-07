José Luis Higuera dispara y se burla del ex-Chivas Ángel Reyna

Transitando un mercado de pases en el que no todas las novedades estuvieron estrictamente vinculadas al entorno de los futbolistas, el futbol mexicano presentó varios cambios en relación a las instituciones que lo representan en sus distintas ligas.

Tomando uno de los ejemplos más significativos, Monarcas Morelia, que pasó a ser Mazatlán FC, también mutó y se transformó en Atlético Morelia. Tomando las riendas de la flamante institución, José Luis Higuera, ex directivo de Chivas, se hizo cargo del club y pasó a ser presidente del mismo.

Higuera se burló de Reyna a través de Twitter (Foto: JAM)

En vistas al inicio de la Liga de Expansión, el ex dirigente del Rebaño Sagrado y su elenco estuvieron presentes en la ventana de transferencias oficializando distintas incorporaciones. Este domingo, por ejemplo, Monarcas anunció que William Mejía llegaría para reforzar a la institución.

Uy no nos alcanza. El esta para Europa. https://t.co/TW2y2r7VaP — Jose Luis Higuera B (@JLHB33) July 12, 2020

En los comentarios de la presentación, sin embargo, se vivió una situación más que particular: luego que un seguidor del club pidiese de forma irónica por la contratación de Ángel Reyna, Higuera se tomó con humor el pedido y no dudó siquiera un instante en burlarse del ex futbolista de Chivas, con quien al día de la fecha mantiene una relación tensa y negativa.

Arremetiendo contra Reyna y mofándose del presente del futbolista mexicano en cuestión, José Luis, dejando en claro que al día de la fecha aún mantiene un vínculo ruin con Ángel, escribió: "Uy, no nos alcanza. Él está para Europa".