La razón por la que Fernando Beltrán podría tener una oportunidad de oro en los Juegos Olímpicos frente a Corea del Sur

Ya se acabó la primera ronda del torneo masculino de futbol de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La Selección Mexicana no sufrió sobresaltos para clasificarse a los Cuartos de Final luego de golear 4-1 a Francia, caer 1-2 ante Japón y vencer a Sudáfrica por 3-0. Los dos elementos del Deportivo Guadalajara que más se han destacado hasta el momento han sido, sin dudas, Alexis Vega y Uriel Antuna. Ambos marcando goles y repartiendo asistencias.

Tanto el Gru como el Brujo han disputado una buena cantidad de minutos, algo que no le ha ocurrido a los otros 2 futbolistas de Chivas. Jesús Angulo jugó 15 minutos ante los africanos; mientras que la situación más preocupante es la de Fernando Beltrán, quien todavía no debutó en la competencia y ni siquiera ha sido considerado para integrar el banco de suplentes. Por eso nos hemos preguntado en la jornada de ayer: ¿El Rebaño Sagrado hizo bien en dejarlo ir para que mire los encuentros desde las gradas?

A pesar de que el Nene no la ha pasado para nada bien hasta el momento, lo cierto es que su realidad puede cambiar drásticamente en las próximas horas. La razón es sencilla: Carlos Rodríguez, titular indiscutido, vio la tarjeta roja ante Sudáfrica en el último cotejo de la Selección Mexicana y no podrá ser tenido en cuenta por Jaime Lozano para los Cuartos de Final vs. Corea del Sur el próximo sábado 31 de julio. ¿Quién lo reemplazará?

La triste realidad del Nene Beltrán. ������ https://t.co/hrSsgOdi3r — Rebaño Pasión (@RebanoPasion) July 29, 2021

Jimmy se encuentra analizando y pensando quién debe ser el acompañante de Luis Romo en el mediocampo ante los duros asiáticos. Está claro que es difícil imaginar a Fernando Beltrán siendo titular luego de no ir ni al banco de suplentes, por lo que lo más probable es que el DT se incline por Joaquín Esquivel, quien ya ha tenido minutos. Con estos dos elementos desde el inicio, el único "similar" en características es el Nene, por lo que se volvería en la primera alternativa para el Tri.

Esto es futbol y uno nunca sabe cuándo puede llegar una molestia física, una fatiga o una expulsión, para poner ejemplos. Es por eso que el jugador del Rebaño Sagrado podría tener una oportunidad de oro ante Corea del Sur ya sea jugando 10 minutos, 20 o 40. Beltrán debe aprovecharla al máximo y mostrar el nivel que supo dar en los amistosos con la Selección en la gira de Marbella. Si lo logra, ¿por qué no ilusionarse con verlo teniendo más protagonismo en unas hipotéticas Semifinales?