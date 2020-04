Las emotivas palabras de Don Tomás Balcázar en su último discurso

El Salón de la Fama del Futbol de la FIFA funciona desde julio de 2011 en Pachuca y tiene miembros como Diego Maradona, Johan Cruyff, Alfredo Di Stéfano y Pelé. En la última ceremonia de investidura en 2019 se eligieron 12 nuevos miembros y entre ellos estuvo Tomás Balcázar, fallecido este domingo a los 88 años.

En el pasado noviembre se llevó a cabo un acto en donde, además de la leyenda de Chivas, se sumaron a la exclusiva lista Gabriel Batistuta, Didier Deschamps, Javier Zanetti, Pável Pardo, Miguel Calero, Tomás Boy, Arrigo Sacchi, Gustavo Peña, Raymond Kopa, Alicia Vargas y Sissi.

Tommy, después de ver el video homenaje que se le preparó con el saludo de su nieto Javier Hernández, dio unas palabras en un emotiva discurso. "El futbol me hizo ser un hombre y ser un hombre que no repudie ningún estado del mundo. Yo le doy gracias a esa institución también porque me han sorprendido. Les quiero dar las gracias de corazón a todos ustedes", expresó el hombre que jugó el Mundial de 1954.

Luego de recibir la ovación del público y, más tranquilo, habló en rueda de prensa y volvió a mostrarse agradecido al futbol: "El futbol de ahora y el de mi época no ha cambiado nada, a mí me lo ha dado todo y me he entregado pensando solo en divertirme. Las cosas van cada día mejor y nuestro futbol va para arriba".

Por otro lado, el Salón de la Fama tiene un sector para miembros que se hayan desempeñado en México. Entre ellos están los ex Chivas Jaime Gómez, Luis Fernando Tena, Benjamín Galindo, Javier Aguirre y Javier de la Torre.