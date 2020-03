"Llegué a Chivas en un momento tormentoso, donde estaba roto entre jugadores y directiva": José Cardozo

José Saturnino Cardozo vivió un complicado momento en su mando técnico en las Chivas de Guadalajara, por las cuales no fue fácil trabajar de manera tranquila y enfocada en sacar los malos resultados del equipo.

Así mismo lo aseguró el extécnico del Rebaño Sagrado en conversación con ESPN, donde señaló que su llegada de concretó en un momento tormentoso del club.

"Todo lo que rodeaba a Chivas era complicado. Cuando llegué fue difícil porque estaba roto entre directivos y jugadores, no había comunicación. Me costó hablar con ellos que esto debe de ir de la mano. Siempre que un equipo sale campeón, están unidos todos. Cuando llegue estaba roto, les dije a los jugadores que me costaba trabajar sin tener cerca a la directiva".

Cardozo estuvo como técnico de las Chivas por un año, en donde no logró llevar al equipo a la Liguilla del campeonato, donde así también logró dirigir al equipo en el Mundial de Clubes. Uno de sus mayores logres en el equipo rojiblanco, fue alcanzar los cuartos de final de la Copa MX.

